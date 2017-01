Fujitsu hat kürzlich ein Tool für die Fehlerdiagnose in der Produktentwicklung namens 3D Superimposed Product Design Diagnostic vorgestellt. Diese PLM-Lösung für Fertigungsunternehmen visualisiert Unterschiede zwischen Fotos von Bauteilen und ihren entsprechenden 3D-Modellen. Sie ist zuerst in Japan erhältlich. In der Fertigung großer Baugruppen können Anwender die im 3D-CAD erstellten Baupläne der gefertigten Bauteile mittels AR-Technologie in ein per Smartphone oder Tablet aufgenommenes Bild von jedem Bauteil einblenden.